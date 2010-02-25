ИнАУ выбрала исполнителя социологических измерений

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) завершила процедуру отбора исполнителя социологических измерений украинской аудитории Интернета. Согласно решению правления ассоциации им стала компания InMind (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Как отмечается в сообщении, согласно условиям конкурса, которые были объявлены 1 февраля 2010 года, измерения должны базироваться на современных методах исследований и отвечать социально-демографическим пропорциям интернет-пользователей Украины. Условия конкурса предусматривают, что исследование выполняется на базе исследовательской панели, участники которой рекрутируются исключительно офлайн, а сбор данных обеспечивается автоматически при помощи установленных на компьютер пользователя программных или программно-аппаратных средств.

По данным ИнАУ, это первый в Украине проект исследований Интернета, который будет базироваться на данной передовой методике, внедренной в большинстве развитых стран мира.

Согласно сообщению, конкурсные предложения подали три компании – InMind (Киев), «Международная маркетинговая группа Украина» (Киев) и «Региональная программа «Общественное мнение» (Симферополь). При отборе исполнителя правление ИнАУ принимало во внимание ряд факторов, среди которых – опыт компании, наличие у нее региональных подразделений и других ресурсов для проведения исследований, членство в профильных международных ассоциациях, а также ценовое предложение в целом и в расчете на одного участника исследуемой панели.

«Реализация проекта исследований будет способствовать выполнению ассоциацией своих уставных заданий – развитию украинского сегмента сети Интернет и информационному обеспечению членов ассоциации», – отмечается в сообщении.