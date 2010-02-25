ЮЗЖД планирует отремонтировать 844 пассажирских вагона

В текущем году Юго-Западная железная дорога планирует отремонтировать 844 пассажирских вагона. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, капитально-восстановительный ремонт будет проведен в 57 вагонах: 17 вагонов габарита РИЦ ( вагоны евро-габарита ) и 40 вагонов купейного типа, что позволит железной дороге продлить срок эксплуатации вагонов на 16 лет.

Кроме того, железнодорожники проведут углубленный капитальный ремонт 16 вагонов купейного типа с заменой элементов интерьера, капитальный ремонт 98 вагонов, деповский ремонт – 673 вагонов.

Большинство вагонов будут отремонтированы в вагонном депо станции Бахмач Юго-Западной железной дороги, которое одно из первых на железных дорогах Украины освоило углубленный ремонт пассажирских вагонов с заменой элементов интерьера.

Также в 2010 году для экономии средств на Юго-Западной железной дороге внедряется технология увеличения межремонтных пробегов пассажирских вагонов с 300 тыс. км до 450 тыс. км за счет использования композитных материалов, отмечается в сообщении.