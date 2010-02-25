ЮЗЖД планирует приобрести 10 пассажирских вагонов

Юго-Западная железная дорога в 2010 г. планирует приобрести на лизинговых условиях 10 новых пассажирских вагонов. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, ЮЗЖД подготовит к летним перевозкам 1 150 пассажирских вагонов, из них 450 - оборудованные системой кондиционирования воздуха. Каждое лето Юго-Западная железная дорога в среднем перевозит около 13 миллионов пассажиров.

Как отмечают на дороге, в связи со старением парка пассажирских вагонов на летние перевозки железная дорога не имеет возможности назначить два пассажирских поезда из 68 вагонов.