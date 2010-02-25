ЮЗЖД планирует отремонтировать 19 вокзалов

На протяжении этого года Юго-Западная железная дорога планирует отремонтировать 19 вокзалов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, различными видами ремонта отремонтируют вокзалы станций Киев-Пассажирский, Жмеринка, Хмельницкий, Козятин, Винница, Ворожба, Конотоп, Мотивиловка, Каменец-Подольский, Гайсин, Рахны, Мыхайленки, Погребище, Полонное, Разино, Зерновое, Лугины, Малин и Радулино.

Кроме того, в 2010 году Юго-Западная железная дорога перенесет ремонтную базу вагонного депо станции Киев-Пассажирский в вагонное депо станции Бахмач, а именно: проведет строительство 2-й очереди мелкоструйного и покрасочно-сушильного комплексов (цех подготовки вагонов) в Бахмаче.