Кабмин временно возложил обязанности главы Госсвязи на Смоляра

Кабинет Министров Украины распоряжением от 24 февраля 2010 года № 266-р временно возложил выполнение обязанностей главы Государственной администрации связи (Госсвязи) на первого заместителя главы этой администрации Владимира СМОЛЯРА.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Напомним, Кабмин освободил Николая ГОНЧАРА от должности заместителя министра транспорта и связи Украины – главы Государственной администрации связи. Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 24 февраля 2010 года № 265-р уже

размещен на его сайте.

В документе отмечается, что Н.ГОНЧАР освобожден за одноразовое грубое нарушение трудовых обязанностей (пункт 1 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины) и за нарушение Присяги государственного служащего (пункт 6 части 1 статьи 30 Закона Украины «О государственной службе»).

Как сообщал УНИАН, министр Кабинета Министров Украины Петр КРУПКО вчера сообщил журналистам, что правительство по результатам служебного расследования освободило Н.ГОНЧАРА от должности заместителя министра транспорта и связи Украины – председателя Государственной администрации связи. «Расследование завершено. Руководитель Главгосслужбы докладывал руководству правительства результаты, и по итогам служебного расследования принято решение о его увольнении», – сказал П.КРУПКО.

Ранее, 22 февраля, Н.ГОНЧАР на пресс-конференции сообщил, что и.о. председателя правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА вместо Георгия ДЗЕКОНА. Он назначен решением наблюдательного совета компании 10 февраля 2010 г. По его словам, контракт с бывшим председателем правления «Укртелекома» Г.ДЗЕКОНОМ закончился 20 февраля 2010 года.

По словам Н.ГОНЧАРА, за время пребывания Г.ДЗЕКОНА на своем посту «Укртелеком» был доведен до банкротства, предприятие набрало огромные кредиты, КРУ выявило много нарушений.

В свою очередь, и.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО заявил, что в Минтрансе не было никакой информации о планах принять такое решение на заседании наблюдательного совета 10 февраля. В.ШЕВЧЕНКО заявил, что согласно Кодексу законов о труде Г.ДЗЕКОН должен продолжать находиться в должности, которую он занимает.

Минтранссвязи совместно с Главным управлением государственной службы Украины по поручению первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА проводили служебное расследование ситуации.