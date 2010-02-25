«Фиолент» увеличил прибыль на 67,6%

ОАО "Завод "Фиолент" (г. Симферополь, АРК) в 2009 году увеличило чистую прибыль на 67,6%, по сравнению с 2008 годом, до 11,406 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2009 году "Фиолент" увеличил чистый доход на 0,1%, по сравнению с 2008 годом, - до 159,404 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 1,2% - до 179,419 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году "Фиолент" увеличил чистую прибыль на 24,6%, по сравнению с 2007 годом, до 6,806 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Завод "Фиолент" (г. Симферополь, АРК) является основным производителем в Украине и в странах СНГ систем управления техническими и навигационными средствами для гражданских и военных судов, приборов контроля и регулирования технологических процессов, управляющих систем безопасности, а также изготовителем бытового и профессионального электроинструмента.

50,0034% акций ОАО "Завод "Фиолент" принадлежат государству и переданы в управление ФГИУ, 31,8096% - Benefit Electronics LLC (США).