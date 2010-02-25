АМК оштрафовал Украинский автомобильный холдинг

Полтавское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ООО «Украинский автомобильный холдинг» в лице его Полтавского филиала на 1700 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе отделения.

Согласно сообщению, филиал заказывал рекламный материал, содержащий информацию о продаже автомобиля Hyundai Tucson в кредит под 3,99% годовых в гривнах сроком на 7 лет. Такая информация не соответствовала действительности, поскольку содержала неполные сведения относительно существенных условий договора. Субъект хозяйствования признал нарушения и обязался уплатить штраф в государственный бюджет.