Грузия угрожает российским авиакомпаниям санкциями

Грузинский парламент обсуждает возможные санкции против российских авиакомпаний, которые будут осуществлять авиасообщение между Москвой и Сухуми.

«Так называемые гражданские полеты между Сухуми и Москвой являются нарушением всех международных прав и норм», - заявил на заседании парламента замминистра иностранных дел Грузии Александр Налбандов. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство использует дипломатические пути, чтобы добиться реагирования мирового сообщества.

Председатель комитета по отраслевой экономике Гиорги Меладзе сообщил, что депутаты планируют обратиться с официальным заявлением в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

«Я не исключаю, что перед ИКАО может быть поставлен вопрос, чтобы «отобрать власть» у российских авиакомпаний в Международной организации гражданской авиации», - сказал Меладзе.

В числе обсуждаемых мер также возможное принятие парламентом Грузии заявления протеста на имя международных организаций, передает агентство «Новости-Грузия».