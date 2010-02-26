МТС начинает предоставлять услуги фиксированной телефонии

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ «МТС-Украина») начинает предоставлять корпоративным клиентам услуги фиксированной телефонии на базе собственной номерной емкости в шести крупнейших городах Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщения, услуга фиксированной телефонии МТС «Городской номер» на сегодняшний день доступна для подключения в Киеве, Донецке, Одессе, Днепропетровске, Харькове и Симферополе. В ближайшей перспективе – запуск услуги в Запорожье, Луганске и Полтаве. Для ее реализации МТС в каждом из перечисленных городов интегрировала собственную емкость местной нумерации в городскую сеть общего пользования.

Как отметили в компании, услуга «Городской номер» предполагает подключение АТС клиента к фиксированной сети МТС по цифровым каналам. В результате абонент получает диапазон городских номеров и возможность осуществлять с них местные, междугородние и международные звонки, а также звонить на сети мобильных операторов.

Пользователи услуги «Городской номер» получают все преимущества синергии фиксированной и мобильной связи – возможность создавать корпоративные группы с выгодными тарифами на звонки с фиксированных номеров на мобильные, а также с мобильных на фиксированные номера в рамках закрытой корпоративной группы. МТС также предлагает выгодные тарифы для звонков на внешние сети, что позволяет корпоративным абонентам экономить до 30% на исходящих звонках.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,56 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

МТС-Украина - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,81 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.

С 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.