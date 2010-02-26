Суд Гонконга освободил капитана «Нафтогаза-67»

Сегодня на утреннем заседании Апелляционного суда Специального административного района Китайской Народной Республики Сянган (Гонконг) было рассмотрено и удовлетворено заявление капитана транспортного буксирного судна «Нефтегаз-67» Юрия КУЛЕМЕСИНА ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь) об освобождении его под залог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАО «Черноморнефтегаз».

Как сообщал УНИАН, ранее Окружной суд Гонконга признал украинского капитана, а также капитана китайского сухогруза «Яохай» и двух местных лоцманов виновными в создании угрозы жизни на море. Ю.КУЛЕМЕСИН был приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

2 февраля 2010 года, по поручению владельца судна ГАО «Черноморнефтегаз», международная юридическая фирма «Инсе и К», осуществлявшая адвокатскую защиту Ю.КУЛЕМЕСИНА в уголовном процессе в суде первой инстанции, подала заявление об апелляции на приговор от 15 января 2010 года о признании виновным, в том числе, капитана «Нефтегаз-67». Одновременно, по поручению украинского судовладельца, адвокаты внесли в Апелляционный суд заявление об освобождении Ю.КУЛЕМЕСИНА из-под стражи по залог.

Буксир и сухогруз столкнулись 22 марта 2008 года в условиях тумана вблизи побережья Гонконга. «Нефтегаз-67» затонул за считанные минуты. На его борту находилось 25 человек. Удалось спастись только шести украинцам и гражданину Китая.

Суд решил, что у буксира и сухогруза было «достаточно времени», чтобы избежать столкновения, но они стали предпринимать действия только за минуту до него.