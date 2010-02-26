В Украину поставки ПК сократились на 42%

В 2009 году в Украину было поставлено 1,36 млн. шт. ПК (включая настольные, мобильные системы и х86 серверы), что на 42% меньше по сравнению с 2008 годом.

Об этом говорится в исследовании компании IDC, предоставленном УНИАН.

При этом в IV квартале 2009 г. в Украину было поставлено на 42% больше ПК (включая настольные, мобильные системы и х86 серверы) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - 556 тыс. шт. Однако, как отмечается в исследовании, следует учитывать, что сравнение идет с первым «кризисным» кварталом 2008 года. В количественном выражении рынок компьютеров Украины в IV квартале 2009 г. соответствует уровню IV квартала 2006 года.

Поставки настольных ПК в 4 квартале 2009 г. составили 255 тыс. штук, показав по сравнению с 2008 годом рост на 5%, однако их доля на рынке составила только 45,9%. При этом на ТОП-10 локальных (украинских) сборщиков пришлось немногим более 28% (годом ранее – почти 36%), а доля А-брендов (ведущих мировых производителей) выросла до 4%.

По данным IDC, традиционно для периода рождественских продаж рынок ноутбуков показал значительный рост. Компенсируя низкий уровень поставок первой половины года, в IV квартале вендоры отгрузили в Украину почти 298 тыс. мобильных компьютеров, что составило почти половину всего годового объема. Благодаря этому доля ноутбуков на рынке ПК впервые преодолела отметку 50% и составила 53,6%. С другой стороны, оправдались прогнозы IDC по поводу снижения спроса на нетбуки: если в III квартале их доля в общем объеме мобильных решений составляла 16,5%, то в IV квартале она уменьшилась до 9%.

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