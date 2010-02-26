Частично закрыт проезд в Луганской и Николаевской обл.

По оперативным данным, по состоянию на 10.00 26 февраля в Луганской области закрыто движение по двум автодорогам.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

В Новоайдарском районе закрыто движение по дороге О-130907 Старобельск – Луганск – Донецк – Дмитриевка в районе с. Дмитриевка (р. Евсуг), км 4+244. Затоплены подходы к мосту, уровень воды над проезжей частью достигает 20 см. Объезд автотранспортных средств осуществляется по автодороге Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк через пгт Новоайдар, дальше - по дороге О-130905 через с. Алексеевка и С-130912 к с. Дмитриевка.

В Старобельском районе закрыто движение по дороге О-131702 Титаревка - Старобельск – Луганск – Донецк в районе с. Титаревка (р. Айдар), км 0+563. Затоплен мост (уровень воды над мостом достигает 15 см) и подходы к мосту: слево - 5 м, справа – 5 м. Объезд осуществляется по дороге Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк до г. Старобельск, дальше – по дороге Р-07 Чугуев – Милово (через Старобельск) до с. Подгоровка, съезд налево на дорогу С-131732 к С-131730, налево по С-131730 до с. Титаревка.

Кроме того, в Николаевской области на дороге О150208 (Александровка – Николаев – Ингушка – Виноградовка на участке км 7+200 – км 8+700 в пределах заводи р. Ингул между селами Ингулка и Виноградовка Баштанского района в результате подъема уровня воды (+175 см) произошел перелив через мосты высотой 20-25 см общей протяженностью отдельных участков – 80 м. Ограничено движение легкового автотранспорта. Объезд осуществляется по автодорогам: Р-06 Днепропетровск – Николаев (через Кривой Рог), М-14 (Е 58) Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) км 146+786 – км 159+006, Н-14 Александровка – Кировоград – Николаев.