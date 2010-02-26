Приднепровская железная дорога (ПЖД) подготовила 10 водопоездов, оснащенных мотопомпами для борьбы с возможным половодьем. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Также на дороге сформированы 2 противоразмывных состава по 27 вагонов каждый, которые загружены мерным камнем. Создан аварийный запас бутового камня, щебня, цемента, леса, песка.

Специалисты ПЖД осмотрели 32 гребли и водозабора на территории дороги. Для контороля уровня подъема воды после таяния снега на 14 мостах установлены водомерные реи.

Сегодня работники ПЖД завершают очищать от снега малые искусственные сооружения и воодоотводы вдоль железнодорожного полотна.

На Приднепровской железной дороге определены 169 проблемных участков возможного подтопления земляного полотна и объектов.