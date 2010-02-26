Белоцерковский завод резиновых технических изделий снова продается

Фонд государственного имущества (ФГИ) повторно объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 89,51% госпакета акций ОАО "Белоцерковский завод резиновых технических изделий", сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИ.

Стартовая цена пакета, по сравнению с прошлым конкурсом, снижена на 30% - до 34 млн. 181,35 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг за 1-ый год после покупки должен составить 3,62 млн. грн., 2-ой год - 3,95 млн. грн., 3-ий год - 4,1 млн. грн., 4-ый год - 4,5 млн. грн. и 5-ый год - 4,85 млн. грн.

Чистая прибыль за 1-ый год после покупки составила 32 тыс. грн., 2-ой год - 36 тыс. грн, 3-ий год - 38 тыс. грн, 4-ый год - 40 тыс. грн, 5-ый год - 45 тыс. грн.

Конкурс состоится через 50 календарных дней после его объявления.

Справка УНИАН. ОАО «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» (Белая Церковь, Киевская обл.) специализируется на производстве формовых и неформовых резиновых технических изделий для комплектации автомобилей «ЗАЗ», «КрАЗ», «АЗЛК», сельскохозяйственных машин и комбайнов.