Кременчугский колесный завод увеличил производство

ОАО "Кременчугский колесный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе 2010 года по сравнению с январем 2009 года увеличил производство колес почти в два раза, или на 67,5 тыс. штук, до 146,6 тыс. колес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в управлении экономики Кременчугского горисполкома.

По данным управления, предприятие продолжает работать только три дня в неделю и испытывает трудности с реализацией продукции.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский колесный завод" является одним из крупнейших производителей и поставщиков дисков и ободов для легковых и грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

В 2009 году ОАО "Кременчугский колесный завод" уменьшил производство колес на 41,4% по сравнению с 2008 годом - до 1 528,67 тыс. штук.