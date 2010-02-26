Крюковский ВСЗ увеличил производство грузовых вагонов

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе 2010 года по сравнению с январем 2009 годом увеличил производство грузовых вагонов в 2,5 раза, или на 362 штук, до 593 вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в управлении экономики Кременчугского горисполкома.

В январе т.г. завод произвел 2 пассажирских вагона против 5 в январе 2009 года.

По данным управления, с начала года предприятие работает пять рабочих дней в неделю.

Напомним, ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" в 2010 году планирует увеличить производство грузовых вагонов на 80% - до 6 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3300 штук.