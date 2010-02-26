Объем рекламных услуг в Украине вырос

Объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине январе 2010 года увеличился на 43,9%, по сравнению с январем 2009 года, до 309,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По сравнению с декабрем 2009 года объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине сократился на 50,3%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине сократился на 26,4%, по сравнению с 2008 годом, до 4 млрд. 260,7 млн. грн.