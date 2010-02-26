«АвтоКрАЗ» сократил чистую прибыль на 8%
16:10, 26 февраля 2010Транспорт/Связь
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По итогам 2009 года
Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавской обл.) завершила 2009 год с чистой прибылью в размере 30,942 млн. грн., что на 8,1% меньше аналогичного показателя 2008 года.
Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, собрание акционеров холдинга назначено на 21 апреля т.г.
Справка УНИАН. Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.
В 2009 году "АвтоКрАЗ" сократил реализацию в 5 раз по сравнению с предыдущим периодом – до 654 автомобилей.
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