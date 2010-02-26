Киевсовет увеличил уставные фонды транспортных предприятий

Депутаты Киевского городского совета решили увеличить уставные фонды коммунального предприятия «Киевпастранс» - на 55 млн. грн., КП «Киевский метрополитен» - на 20 млн. грн. и аэропорта «Жуляны (Киев)» - на 10,7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета. «За» высказались 68 из 114 присутствующих в зале депутатов.

Информацию по данному проекту решения озвучил депутат фракции Блока Литвина Денис КОСТРЖЕВСКИЙ. Он отметил, что подготовленный проект решения не предусматривает увеличения уставного фонда аэропорта, в то же время, в этом есть неотложная потребность. Поэтому, за его предложению, перечень предприятий, в который входили «Киевпастранс» и «Киевский метрополитен», был дополнен аэропортом «Жуляны».