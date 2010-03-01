Судьба Hummer решится через два месяца

Концерн General Motors дал своему дочернему предприятию Hummer еще один шанс.

GM продлил договора с американскими продавцами на 60 дней. За это время Hummer должен найти себе нового владельца, в противном случае предприятие точно будет ликвидировано.

Глава Hammer Джим Тэйлор подтвердил информацию о том, что компанией все еще интересуются многочисленные потенциальные покупатели, сообщает Deutsche Welle.

«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы решить этот вопрос в ближайшее время», - подчеркнул Тэйлор.