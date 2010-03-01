Закрыто движение на 7-ми участках местных автодорог Луганской обл.
11:24, 01 марта 2010Транспорт/Связь
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В связи с повышением воды в реках
В связи с повышением уровня воды в реках закрыто движение на семи участках автодорог местного значения в Луганской области. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
В частности, в Новопсковском, Новоайдарском, Старобильском, Славяносербском районах.
Кроме того, из-за повышения уровня воды в реках остается ограниченным проезд для легкового автотранспорта в Николаевской области на автодороге местного значения О-150208 (от а/д Александровка – Николаев) – Ингулка – Виноградовка.
На зимнем содержании дорог работают 163 механизма и 257 рабочих.
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