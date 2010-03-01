Закрыто движение на 7-ми участках местных автодорог Луганской обл.

В связи с повышением уровня воды в реках закрыто движение на семи участках автодорог местного значения в Луганской области. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, в Новопсковском, Новоайдарском, Старобильском, Славяносербском районах.

Кроме того, из-за повышения уровня воды в реках остается ограниченным проезд для легкового автотранспорта в Николаевской области на автодороге местного значения О-150208 (от а/д Александровка – Николаев) – Ингулка – Виноградовка.

На зимнем содержании дорог работают 163 механизма и 257 рабочих.