«ИНГО Украина» перезаключила договоры с «ЛАА Транс» и «Транспеле»

АСК «ИНГО Украина» продолжила многолетнее сотрудничество с компаниями ООО «ЛАА Транс» и ООО «Компания «Транспеле», перезаключив договоры страхования ответственности автоперевозчика на 2010 год. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что по условиям договоров АСК «ИНГО Украина» взяла на себя обязательства компенсировать убытки заказчика перевозки, связанные с ответственностью автоперевозчика за возможное повреждение грузов в процессе транспортировки.

Общий лимит ответственности по договорам страхования составил более 16 млн. грн.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 438,4 млн. грн. ,страховые выплаты составили – 258 млн. грн.

99,9985% акций СК «ИНГО Украина» принадлежат ООО «ИнВест-Полис».

Автопарк предприятий ООО «ЛАА Транс» и ООО «Компания «Транспеле»насчитывает около 400 автомобилей и полностью соответствует европейским стандартам EURO 2, EURO 3 и EURO 5. В феврале 2010 года Луганские автомобилисты отмечают 25-летие со дня основания. Компании неоднократно были признаны Международным Союзом Автомобильного Транспорта как лучшие автомобильные перевозчики стран СНГ.