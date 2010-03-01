Состоится визит Платини в Украину

7-8 апреля состоится визит высшего руководства УЕФА во главе с Мишелем ПЛАТИНИ в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил руководитель местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Он отметил, что делегация УЕФА посетит Донецк, Харьков и Львов.

По его словам, главной целью визита является осмотр состояния строительства аэропортов и стадионов к Евро-2012 в этих украинских городах.

Как сказал М.ЛУБКИВСКИЙ, с приближением начала финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года инспекционные визиты экспертов УЕФА станут более частыми.

Он добавил, что некоторые специалисты останутся работать до начала турнира на местах в Украине и Польше.