"Автосборочный завод №2" корпорации "Богдан" планирует удвоить производство

Дочернее предприятие "Автосборочный завод №2" корпорации "Богдан" (г. Черкассы) в текущем году планирует изготовить около 26 тыс. автомобилей, что практически в 2 раза больше, чем в 2009 году (14 тыс. 385. автомобилей).

Как сообщил УНИАН директор дочернего предприятия "Автосборочный завод №2" корпорации "Богдан" Василий КАПЛУН, в 2009 году завод снизил производство практически вчетверо: "Если планировали изготовить 70 тыс. автомобилей, то изготовили лишь 14 тыс. 385. Для сравнения: лишь за 5 месяцев 2008 года на заводе изготовили 43,5 тыс. автомобилей".

По его словам, в текущем году предприятие планирует экспортировать два продукта под брендом "Богдан" - легковой автомобиль и фургон на его базе - объемом около 12 тыс. машин".

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место по продажам в Украине.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.