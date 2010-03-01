На ремонт дорог в Киеве выделят 101 млн. грн.

В 2010 году на ремонт дорог в городе Киеве коммунальному предприятию «Киевавтодор» будет выделено 101 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции главный инженер КП «Киевавтодор» Василий МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, этих средств хватит на ремонт дорожного покрытия на 60% от норматива ремонта дорог, который составляет 1 млн. 335 тыс. квадратных метров дорог в год. В.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что до конца мая будет завершена ликвидация ямочности на дорогах Киева. В то же время до ноября будет произведен средний ремонт главных магистралей Киева, в частности будет заменен верхний слой покрытия на этих дорогах. Средний ремонт будет производиться по проспекту Паладина, проспекту Победы, Кольцевой дороге и др. Полный список объектов, где будет производиться ремонт, «Киевавтодор» обнародует позже. В целом, по словам В.МЕЛЬНИЧЕНКО, 85% дорог Киева нуждаются в капитальном ремонте. Почти все они отслужили по три срока гарантийной эксплуатации, что составляет около 10 лет.