Абонбаза мобильных операторов в Украине увеличилась

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине по состоянию на конец января 2010 года составила 55,37 млн. абонентов (активированных SIM-карт), что на 0,08%, или 47 тыс. пользователей, больше, чем на конец декабря 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства агентства iKS-Consulting.

По результатам исследования компании, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец января увеличился на 0,1 п.п. и составил 120,4%.

Абонентская база операторов мобильной связи стандарта GSM по итогам января 2010 года составила более 53,795 млн. абонентов, или 97,16% от общей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины (в декабре 2009 г. – 53,8 млн., или 97,25%).

На долю CDMA-операторов в январе приходилось более 1,129 млн. абонентов, или 2,04% от общей абонентской базы Украины (в декабре 2009 г. – 1,1 млн., или 1,99%).

Остальные абоненты подключены к единственной в Украине сети в стандарте UMTS компании «Укртелеком» (ТМ Utel).

По итогам января т.г. у трех операторов «первого эшелона» количество клиентов уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем. Число клиентов снизилось у «Киевстара», «МТС-Украины» и украинского подразделения Beeline – приблизительно на 12 тыс., 41 тыс. и 3 тыс. пользователей соответственно.

По итогам января лидером по росту абонентов в абсолютном выражении стала компания «Астелит», которая увеличила количество пользователей сети life:) на 51 тыс. Наибольшие темпы прироста своей абонентской базы в январе 2010 года продемонстрировала компания «Укртелеком» – 6,26%.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой является «Киевстар», у которого по итогам января т.г. насчитывалось более 22 млн. абонентов, или почти 39,8% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. На втором месте – «МТС-Украина», чье число абонентов на конец января составило 17,5 млн., доля рынка – почти 31,7%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» – 12,26 млн. клиентов (почти 22,1% от общей абонбазы).

У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») – 2 млн. абонентов (3,6% рынка).

По итогам января 2010 года Utel опередил «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) – 432 тыс. против 431 тыс. клиентов. Доля рынка у обеих компаний примерно одинаковая – по 0,78%.

На седьмом месте – компания «Интернациональные телекоммуникации» с 382 тыс. клиентов (0,69% от общей абонбазы).

На восьмом месте – International Telecommunication Company («CDMA Украина») – 316 тыс. абонентов, доля рынка – 0,57%.