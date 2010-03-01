ГИС увеличила объем взысканий на 76%

Государственная инспекция связи (входит в сферу управления Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС)) взыскала в административном порядке с операторов-нарушителей законодательства более 216 тыс. грн., что на 76% больше в сравнении с показателем 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, в 2009 году ГИС проведено 360 плановых, 187 внеплановых проверок. С целью предотвращения, выявления и прекращения нарушений законодательства в отрасли связи и пользования радиочастотным ресурсом Украины ГИС организовано и проведено 1 тыс. 79 общих мероприятий с привлечением представителей МВД и других компетентных служб.

По результатам предоставлено 5 распоряжений об устранении нарушений лицензионных условий в сфере телекоммуникаций и 7 распоряжений об устранении нарушений лицензионных условий пользования радиочастотным ресурсом, предоставлены 292 предписания об устранении нарушений законодательства в отрасли связи.

Уполномоченными должностными лицами ГИС составлены 862 протокола о совершении административного правонарушения в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

По результатами проверок законодательства в отрасли связи обнаружено 1 тыс. 285 нарушений, из них – 466 нарушений законодательства о телекоммуникациях, 819 нарушений законодательства в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Сообщается также, что в 2009 году зафиксировано увеличение обращений физических и юридических лиц относительно нарушения субъектом ведения хозяйства законодательства в отрасли связи, представления письменного заявления, субъектом ведения хозяйства о проведении проверки за его желанием. Это стало основанием для проведения ГИС внеплановых проверок, количество которых, в сравнении с 2008 годом, увеличились на 73 % и на 188 % – количество проведенных общих мероприятий с целью предотвращения, выявления и прекращения нарушений законодательства, в отрасли связи и пользования радиочастотным ресурсом Украины с привлечением представителей МВД и др.

Справка УНИАН. В соответствии с законодательством, государственный надзор в отрасли связи осуществлялся ГИС путем проведения плановых, внеплановых проверок, комплекса соответствующих мероприятий, в частности из измерения параметров телекоммуникационных сетей, направленных на выявление и прекращение нарушений законодательства в отрасли связи субъектами рынка телекоммуникаций и пользователями радиочастотного ресурса Украины.