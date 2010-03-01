«Кредмаш» поставит в Беларусь асфальтосмесительную установку

ОАО «Кредмаш» (Кременчуг, Полтавская обл.) выиграл тендер на поставку в Беларусь асфальтосмесительной установки производительной мощностью 64 тонн в час.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор по внешнеэкономическим связям и маркетингу ОАО «Кредмаш» Сергей ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, в тендере принимали участие производители из Китая, России и стран Европы.

«Мы выиграли. Это современная модель асфальтосмесительной установки, или, говоря по простому, асфальтобетонного завода. В 2009-2010 году в Беларусь заводов не поставляли. До этого поставляли по 5-8 заводов в год», – сказал С.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он отметил, что стоимость данной установки составляет около 400 тыс. долл.

Поставка установки будет осуществлена до 15 марта т.г.

Справка УНИАН. ОАО "Кредмаш" производит асфальтосмесительные установки, битумосмесительное оборудование, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины, котлы для литого асфальта, автонефтевозы, полуприцепы, автоцистерны, автогудронаторы.

36,87% акций предприятия владеет компания "Кредмаш Импекс", 12,6% – компания "Информационные системы".

В 2009 году предприятие сократило производство асфальтосмесительных установок почти в 4 раза по сравнению с 2008 годом – до 26 штук.