«Кредмаш» презентует новую асфальтосмесительную установку

К концу 2010 года ОАО «Кредмаш» (Кременчуг, Полтавская обл.) презентует новую асфальтосмесительную установку производительной мощностью 200 тонн в час.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор по внешнеэкономическим связям и маркетингу ОАО «Кредмаш» Сергей ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, над разработкой новой асфальтосмесительной установки работают в конструкторском бюро предприятия.

«Это будет установка с новыми технологическими решениями, в том числе и с новой системой управления, комплектующими… В бывших странах СССР еще нет производителей таких асфальтосмесительных установок», – подчеркнул С.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он отметил, что аналог новой установки есть в Европе, но он стоит в 2-3 раза дороже.

Справка УНИАН. ОАО "Кредмаш" производит асфальтосмесительные установки, битумосмесительное оборудование, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины, котлы для литого асфальта, автонефтевозы, полуприцепы, автоцистерны, автогудронаторы.

36,87% акций предприятия владеет компания "Кредмаш Импекс", 12,6% – компания "Информационные системы".

В 2009 году предприятие сократило производство асфальтосмесительных установок почти в 4 раза по сравнению с 2008 годом – до 26 штук.