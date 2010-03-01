В Киевской обл. на несколько минут остановился поезд

Сегодня утром на перегоне Мотовиловка – Сорочий Брод (Киевская обл.) произошла экстренная остановка пассажирского поезда № 73 Москва – Львов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги, поезд был вынужден остановиться из-за наезда на посторонний предмет – лист металла, который лежал на железнодорожном пути.

В результате наезда между электровозом и первым вагоном поезда разъединились тормозные рукава. Вынужденная остановка поезда длилась 10 минут. Из-за этого же предмета на данном перегоне на 8 минут задержался также грузовой поезд.

Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском тех, кто оставил лист металла на путях, что могло повлечь схождение подвижного состава с рельсов и привести к непредсказуемым последствиям.