Транспортники ликвидировали затопление на дороге

Силами транспортников ликвидировано затопление на дороге Фрунзе – Красный Луч (Луганская область), движение транспорта обеспечено. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Отмечается также, что, в то же время, все еще закрыто движение на 6 участках автодорог местного значения в Луганской области в связи с поднятием уровня воды на реках Айдар, Лугань и Евсуг. Кроме того, остается ограниченным проезд для легкового автотранспорта по дорогам местного значения в Николаевской области из-за поднятия уровня воды. В других областях проезд обеспечен.

На зимнем содержании дорог работают 147 механизмов и 614 рабочих.