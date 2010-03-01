В Beeline назначены новые руководители

Оператор связи Beeline (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком») назначил новых руководителей коммерческих направлений в компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, директором по продажам назначен Кирилл КОЗЛОВ, ранее руководивший департаментом по взаимодействию с операторами компании. Руководителем департамента по продажам на массовом рынке стал Денис СУХОДОЛЬСКИЙ, ранее возглавлявший Киевский филиал Beeline.

На должности директора по продажам К.КОЗЛОВ будет отвечать за общее управление коммерческой деятельностью компании, реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение присутствия и продвижения на рынке Украины продукции и услуг компании, привлечение новых клиентов, работу с операторами связи. Д.СУХОДОЛЬСКИЙ возьмет на себя руководство продажами на массовом рынке, в частности, развитие дилерской сети Beeline по всей Украине.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже, - на территории с общим населением около 340 млн. человек.

Услуги предоставляются под брендом «Beeline». ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи («NYSE»). Акции ОАО «ВымпелКом» в форме ADS котируются на NYSE под символом «VIP».