BSA выступает за сохранение за Украиной статуса

Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) выступает за то, чтобы за Украиной был сохранен статус страны с высоким уровнем пиратства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе офиса компании в Украине.

Согласно сообщению, Международная ассоциация по защите авторских прав (IIPA) подготовила рекомендации по улучшению ситуации по борьбе с нарушениями авторского права в Украине, а также совместно с BSA и рядом других организаций разработала рекомендации по списку из 35 стран для включения в так называемый watch list (список стран под наблюдением) «Отчета 301» – ежегодного документа, представляемого правительству США в рамках борьбы с нарушениями авторского права и интеллектуальной собственности. В отчете приведены списки стран, правительствам которых не удалось достичь прогресса в борьбе с нарушениями в области защиты авторского права.

«Согласно отчету, в 2010 году Украина сохраняет свою позицию в списке watch list», –говорится в сообщении.

Кроме того, для нашей страны подготовлено семь конкретных рекомендаций по улучшению ситуации. Также рекомендуется провести внеочередную проверку со стороны правительства США через 6 месяцев для оценки шагов, предпринятых правительством Украины в рамках борьбы с «пиратством».

Глава Комитета BSA в Украине Даниил КЛЮЧНИКОВ отметил, что данный отчет демонстрирует неспособность Украины к принятию эффективных мер по защите авторского права. По его словам, наша страна по-прежнему занимает одно из первых мест по уровню пиратства в Европе, поэтому может остаться в списке стран под наблюдением. Тем не менее, отметил Д.КЛЮЧНИКОВ, рекомендации IIPA представляют собой четкое практическое руководство по улучшению сложившейся ситуации. «Мы призываем правительство Украины воспользоваться данным кредитом доверия и приложить максимум усилий, чтобы выйти на качественно новый уровень защиты авторских прав в стране», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету, подготовленному BSA в 2008 году, снижение уровня пиратства в Украине даже на 10% (от существующих 84%) могло бы значительно оздоровить национальную экономику и принести дополнительный доход в размере 69 млн. долл., а также создать 2629 новых рабочих мест в IT-секторе.

В отчете BSA также отмечается беспрецедентный уровень пиратства, который в некоторых отраслях стабильно превышает 80%.

Согласно отчету BSA, общая стоимость нелицензионного ПО, установленного в Украине в 2008 году, достигала 534 млн. долл.

Справка УНИАН. Ассоциация производителей программного обеспечения Business Software Alliance (BSA) – ведущая организация, выступающая в поддержку безопасного и легального использования программного обеспечения в цифровом мире. Свою деятельность в Украине BSA начала в 2008 году. Ассоциация действует в интересах своих участников – международных производителей программного обеспечения и партнеров – производителей компьютерной техники. BSA сотрудничает с правительствами разных стран. Программы и инициативы ассоциации направлены на развитие инновационных технологий. BSA способствует разработке законодательных инструментов, которые обеспечивают защиту авторского права и информационную безопасность во всех сферах бизнеса. Участниками ассоциации являются такие компании, как Adobe Systems Inc., Apple, Bentley Systems, CNC, Corel, Microsoft, Monotype, Quark, Siemens PLM Software, SolidWorks, Symantec, Altium, Centennial Software, Enteo Software, Famatech,O&O Software, Staff & Line и Tekla.