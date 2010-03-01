ВОЛЯ запустила новый стандарт передачи данных

Компания ВОЛЯ первой в Украине запустила новый стандарт передачи данных — последнее поколение протокола DOCSIS — DOCSIS 3.0.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь компании Алина СИГДА.

По ее данным, компания вывела на рынок новое предложение – интернет-пакеты для бизнеса на технологии DOCSIS 3.0. Стандарт предназначен для обеспечения скорости, в несколько раз превышающей возможности других используемых сегодня протоколов.

По словам президента компании ВОЛЯ Сергея БОЙКО, уже сегодня любой абонент может испытать Интернет нового поколения скоростей. «Пакеты, которые компания предлагает по протоколу DOCSIS 3.0, позволяют обеспечить скорость доступа в Интернет до 150 Мбит/с. Все это гарантирует повышенный комфорт и экономию времени и безусловно необходимо, в первую очередь, корпоративным клиентам компании», - сказал он.

По данным А.Сигды, с 1 марта абонентам услуги «Воля Бродбенд» предлагаются акционные бизнес-пакеты группы Speed Unlimited Premium, которые предоставляются по технологии DOCSIS 3.0: пакет Super Premium с абонентской платой 750 грн/мес. (включенный объем данных – 350 000 МБ) и пакет Extra Premium с абонентской платой 1000 грн/мес. (включенный объем данных – 500 000 МБ).

Чтобы воспользоваться указанными пакетами, необходим модем, поддерживающий стандарт DOCSIS 3.0. Его можно приобрести или же взять в пользование в компании ВОЛЯ (кабельный модем Thomson ТCM 470 – покупка 489 грн, временное пользование – 19,90 грн/мес.; кабельный модем Scientific Atlanta EPC 3000 – покупка 699 грн, временное пользование – 29,90 грн/мес).

Как сообщал УНИАН, компания ВОЛЯ начала установку CMTS (головные станции кабельных модемов) компании Casa Systems, сертифицированных CableLabs на полное соответствие спецификациям DOCSIS 3.0, со второго квартала 2009 года. Установку оборудования во всех районах Киева планируется завершить в течение нескольких месяцев.

Кроме того, компания полностью внедрила 10G-технологии в столичной городской сети, в том числе в ее ядре. Каждая подголовная CMTS, а они расположены во всех районах города, обслуживается не менее чем 20G-каналами, что обеспечивает хороший запас емкости для обслуживания абонентов Интернет.

Несмотря на сложные погодные условия, продолжается модернизация сетей и увеличение пропускной способности каналов. Для абонентов компании проводимые работы означают, прежде всего, повышение стабильности и надежности доступа в Интернет, а также улучшение скоростных характеристик услуги.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, в том числе, более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.