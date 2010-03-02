В Ганновере стартовал CeBIT-2010

Более 4,1 тыс фирм. из 68 стран мира участвуют в крупнейшей в мире международной ярмарке информационных технологий, компьютерной техники, программного обеспечения и оргтехники CeBIT-2010 в западногерманском Ганновере.

Торжественная церемония открытия, собравшая более 2 тыс гостей, состоялась в понедельник вечером в выставочном комплексе Hannover Messe в столице земли Нижняя Саксония. В их числе - канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. В нынешнем году Испания участвует в ярмарке с почетным статусом страны-партнера. Россия была страной-партнером CeBIT в 2007 году.

Открывая ярмарку, Ангела Меркель подчеркнула важность этой высокотехнологичной отрасли для экономики Германии и технического прогресса в целом. Правительство ФРГ, указала она, намерено всемерно стимулировать, в частности, повсеместное внедрение линий широкополосного Интернета. До 2014 года, указала канцлер, три четверти домовладений Германии будут иметь доступ к линиям Интернета не менее 50 мегабайт.

Хосе Луис Родригес Сапатеро, председательствующий в ЕС, заявил, что телекоммуникационная отрасль должна стать к 2020 году одной из главных опор экономики Евросоюза. Сапатеро заверил, что в период председательства Испании в ЕС он выступит с инициативой "цифровой европейской повестки дня" с целью форсирования развития информационных технологий. При этом Сапатеро считает важным разработку Европейской хартии прав пользователей и защиты интеллектуальной собственности в этой сфере.

Выставка, которая пройдет под девизом "Объединенный мир", будет открыта для посетителей со 2 по 6 марта.