Укртелеком договорился об отсрочке выплаты долга

«Укртелеком» заключил соглашение с Credit Suisse, Deutsche bank и Standard bank, каждый из которых является кредитором по условиям Кредитного Договора на 500 000 000 долл., относительно отсрочки до 25 мая 2010 года следующего погашения основного долга в сумме 41,656 млн. долл., что составляет часть основной суммы платежа, подлежащей к уплате 25 февраля 2010 года по условиям Кредитного Договора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, условия этого соглашения имеют силу для всех кредиторов по Кредитному Договору. ОАО «Укртелеком» привлекло Mosaic Securities в качестве финансового советника для содействия в отмеченном процессе.

Перенос выплаты в компании объясняют тем, что в результате влияния многих факторов, «в частности глобального кризиса на рынках заимствований», дефицита ликвидности на украинском банковском рынке, значительного обесценивания украинской гривни относительно доллара США и острой необходимости определения с основным акционером стратегических целей, ухудшилось финансовое состояние Открытого акционерного общества «Укртелеком».