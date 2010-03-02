Портал AutoVisio открыл "черный список" недобросовестных АЗС

Автомобильный портал AutoVisio открыл черный список недобросовестных автозаправок

Украинские водители отныне могут централизованно выражать свое недовольство качеством топлива и услуг на автозаправочных станциях страны на автомобильном социальном портале AutoVisio.

Как сообщили УНИАН разработчики, на портале представлены практически все украинские АЗС, при этом пользователи имеют возможность добавлять отзывы о качестве топлива и сервиса, на основе которых планируется формирование Народного рейтинга АЗС Украины.

Также на основе жалоб посетителей AutoVisio формируются отчеты, которые размещаются на портале, отправляются в контролирующие департаменты сетей АЗС и в государственные инстанции.

«Предложенная AutoVisio модель позволяет обеспечить необходимый народный контроль над работой автозаправок и пресечь возможную реализацию некачественного топлива. Уже сегодня интерес к данному проекту проявили несколько крупнейших сетей АЗС Украины», - отмечают разработчики автомобильного портала.

Создатели портала планируют привлечь к данному проекту всех операторов топливного рынка Украины. В AutoVisio подчеркивают, что именно операторы в первую очередь должны быть заинтересованы в качестве продаваемого топлива.

Одновременно с онлайн-сервисом на AutoVisio стартовала «Горячая топливная линия». Позвонив по номеру 0 800 305 000, автовладелец может изложить оператору call-центра суть своих претензий к конкретной АЗС, при этом жалоба будет зафиксирована в базе, на портале и в отчетах AutoVisio. Звонки на горячую линию бесплатны со всех стационарных номеров телефонов Украины.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в сети Интернет начал работу новый украинский социальный портал для автомобилистов – «AutoVisio», который объединил в себе принципы социальной сети и уникальные сервисы для автомобилистов. Информационным наполнением ресурса занимаются сами пользователи, публикуя незаангажированные новости, тест-драйвы, автообзоры. Только за первые две недели со дня выхода проекта в свет число его посещений составило свыше 7 тысяч уникальных пользователей в день.