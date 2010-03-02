Чистая прибыль ЮЖД составила 74 млн. грн.

Южная железная дорога в 2009 году получила 74 млн. грн. чистой прибыли, что выше плана, а также выше показателя 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, прибыль дороги до налогообложения и отчислений в фонды составила 267,7 млн грн.

Кроме того, в государственный бюджет и государственные целевые фонды ЮЖД уплачено 1,45 млрд грн платежей, что на 147,4 млн. грн. больше, чем в 2008 г. В целом с учетом других обязательных платежей ЮЖД перечислено государству свыше 1,7 млрд грн.