Чистая прибыль ЮЖД составила 74 млн. грн.
16:35, 02 марта 2010Транспорт/Связь
0
По итогам 2009 года
Южная железная дорога в 2009 году получила 74 млн. грн. чистой прибыли, что выше плана, а также выше показателя 2008 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.
Согласно сообщению, прибыль дороги до налогообложения и отчислений в фонды составила 267,7 млн грн.
Кроме того, в государственный бюджет и государственные целевые фонды ЮЖД уплачено 1,45 млрд грн платежей, что на 147,4 млн. грн. больше, чем в 2008 г. В целом с учетом других обязательных платежей ЮЖД перечислено государству свыше 1,7 млрд грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter