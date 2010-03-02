УМС и «КОМСТАР-ОТС» заключили договор о присоединении сетей

Оператор мобильной связи УМС (ТМ МТС-Украина) и «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР-ОТС», LSE: CMST), крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, подписали договор о взаимном присоединении сетей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании УМС.

Согласно сообщению, в рамках данного соглашения операторы будут осуществлять взаимный пропуск и завершение международного трафика на сетях связи. Соглашение определяет организационные, технические и экономические условия по взаимному пропуску трафика.

«Страны СНГ, в особенности Россия, – наиболее популярное среди украинцев направление для международных звонков. Прямое соединение сетей «КОМСТАР-ОТС» и МТС позволит повысить качество связи, поскольку трафик между сетями будет проходить напрямую без посредников, а также улучшить условия предоставления услуг для абонентов», - отметил Василь Лацанич, директор по маркетингу МТС-Украина.

Справука УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,52 млн. абонентов. Владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила $1,662 млрд.

МТС-Украина - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,46 миллиона абонентов.

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» - крупнейший оператор фиксированной связи в Москве, предоставляющий операторам, корпоративным клиентам и частным пользователям услуги телефонии, передачи данных, доступа в Интернет, платного телевидения и другие дополнительные услуги, используя базовую сеть и доступ к «последней миле» в 97% московских домохозяйств.