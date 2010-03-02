В госбюджет поступило 90,4 млн. грн. сборов за выдачу лицензий

Поступления в государственный бюджет Украины от сбора за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом в 2009 году составили 90 млн. 386 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Всего в 2009 году НКРС выдано 196 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом 132 операторам телекоммуникаций.

Основную часть средств составили поступления за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом на цифровую сотовую радиосвязь CDMA-800 – 61 млн. 609 тыс. грн, радиорелейную связь – 15 млн. 260 тыс. грн., и радиосвязь распределительных систем – 9 млн. 198 тыс. грн.

По состоянию на конец 2009 года в Украине действовали 348 субъектов ведения хозяйства, осуществляющих деятельность в отрасли связи на основании лицензий на пользование радиочастотным ресурсом.

Справка УНИАН. Пользование радиочастотным ресурсом на основании лицензий осуществляется лишь субъектами ведения хозяйства для предоставления телекоммуникационных услуг. Другие общие пользователи пользуются радиочастотным ресурсом на основании соответствующих разрешений или лицензий на каналы вещания, выданных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.