Реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций увеличился

В 2009 году в Реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, внесено 246 субъектов ведения хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Согласно сообщению, на протяжении четырех лет (2005-2009 гг.) ведения Реестра в него внесено 1775 субъектов ведения хозяйства, из них – 1104 оператора и 671 провайдер.

Поступления в государственный бюджет Украины от сбора за выдачу лицензий на эти виды деятельности в 2009 году составили 18 млн. 94 тыс. грн. Основную часть средств составили поступления за выдачу лицензий на осуществление деятельности по предоставления услуг подвижной (мобильной) телефонной связи.

В 2009 году НКРС выдала 375 лицензий на деятельность в сфере телекоммуникаций, переоформила 67 лицензий, выдала 254 копии лицензий.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 42 Закона Украины «О телекоммуникациях», НКРС осуществляет регистрацию субъектов ведения хозяйства в сфере телекоммуникаций, ведет Реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций.