Компенсация убытков ЮЖД от перевозок льготников выросла

Объемы компенсации убытков Южной железной дороги (ЮЖД) от перевозок льготных категорий пассажиров в 2009 году выросли на 6,7% - до 59,7%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЖД со ссылкой на начальника дороги Виктора ОСТАПЧУКА.

По его словам, в 2009 году государственные органы власти «повернулись» к железной дороге, о чем свидетельствует существенный рост объемов компенсации убытков дороги от перевозок льготных категорий пассажиров, процент которой к начисленной сумме составил в 2009 году 59,7% в прямом и пригородном сообщениях (против 53% в 2008 году) и 80,1% – в пригородном сообщении (против 68,9% в 2008 году).

В разрезе областей, обслуживаемых соответствующими дирекциями железнодорожных перевозок ЮЖД, процент компенсации к сумме расчетных величин расходов дороги составил: по Харьковской области - 95,6%; по Сумской области - 45,4%; по Полтавской области - 40,5%; по Черниговской области - 65,8%; по Кировоградской области - 54,5%; по Луганской области - 22,0%; по Донецкой области - 16,0%.