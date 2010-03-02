Житомирский горсовет просит у Президента помощи

Депутаты Житомирского горсовета сегодня на сессии приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой помочь городу вывести из кризиса ситуацию с финансированием Житомирского трамвайно-троллейбусного управления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском горсовете.

В обращении, подписанном по поручению депутатов мэром города Верой ШЕЛУДЧЕНКО, говорится, что депутаты горсовета обеспокоены низким уровнем качества обслуживания житомирян городским электротранспортом. Это происходит из-за недостаточного объема субвенции из госбюджета Украины на компенсацию за проезд льготников коммунальному предприятию "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление".

Уточняется, что Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" предусматривались средства субвенции на оказание льгот за услуги связи и компенсацию за перевозки льготников. Распределялись эти деньги между райцентрами и городами региона решением областного совета. Так, в прошлом году из 50,1 млн. грн., доведенных бюджету Житомирской области, КП " Житомирское ТТУ" получило 12,9 млн. грн. компенсации за предоставление льготного проезда электротранспортом отдельным категориям пассажиров при фактических затратах в 19,9 млн. грн., что привело к тяжелому финансово-экономическому положению ТТУ.

Также сказано, что на 2010 год ТТУ Житомира требуется 26,2 млн. грн. субвенции из госбюджета на компенсацию за перевозки льготников.

Депутаты Житомирского горсовета просят предусмотреть эти средства при подготовке Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год".

Напомним, в 2009 году работники Житомирского ТТУ неоднократно проводили ряд забастовок в связи с невыплатой зарплаты водителям троллейбусов и трамваев, после чего задолженность им была частично возмещена.

На совместной коллегии Житомирской облгосадминистрации и прокуратуры области по вопросам погашения задолженности по зарплате работникам отмечалось, что финансовое положение Житомирского ТТУ в последние дни осложнилось, долги по зарплате растут и работники электротранспорта Житомира угрожают властям города новыми забастовками.