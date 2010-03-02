Пакет заказов Полтавского тепловозоремонтного составит более 180 млн. грн.

Общий пакет заказов Полтавского тепловозоремонтного завода в 2010 году должен составить более 180 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба завода.

На сегодняшний день портфель подтвержденных заказов предприятия составляет более 48 млн. грн. Основными заказчиками традиционно будут корпорации и железные дороги Украины. Среди них – «Индустриальный союз Донбасса», Юго-Западная, Львовская и другие железные дороги.

Комментируя качественный состав настоящих и потенциальных заказчиков, генеральный директор предприятия Олег НАЗАРЕНКО отметил, что отечественные предприятия, особенно железные дороги, занялись ремонтом и модернизацией подвижного состава.

«Это, без сомнения, пойдет на пользу как отрасли перевозок, так и другим смежным отраслям. Похоже, что не только на нашем предприятии наметился процесс выхода из кризиса», - сказал О.НАЗАРЕНКО.

«Переговорный процесс с поставщиками и заказчиками продолжается. По предварительным оценкам, общий пакет заказов предприятия в 2010 году составит более 180 миллионов гривен. Уже сейчас на предприятии ведется дополнительный набор квалифицированных специалистов», - сказано в сообщении пресс-службы завода.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЭП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 13% производства завода составляет производство запасных частей.

76,27% акций завода принадлежат ЗАО "Внешторг" (Харьков).