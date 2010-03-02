В Харькове планируют реконструкцию Привокзальной площади

До проведения в Украине футбольного чемпионата Евро-2012 в Харькове планируется провести реконструкцию Привокзальной площади, предусматривающую строительство нового здания для нужд ЮДЖ

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД со ссылкой на начальника дороги Виктора ОСТАПЧУКА.

Отмечается, что на Привокзальной площади планируется построить здание, в котором разместятся багажное отделение, торгово-офисный комплекс, подземный паркинг для автомобилей, а также билетные кассы.

Для строительства нового здания предусмотрено привлечение инвесторов.

«Данный проект позволит воплотить новые подходы к международному сообщению, при которых таможенный и пограничный контроль пассажиров будет осуществляться на вокзальном терминале, а не в поезде, как это делается сейчас, даст возможность значительно улучшить инфраструктуру районов Харькова, примыкающих к Южному вокзалу», - сказано в сообщении.