ЮЖД прогнозирует уменьшение чистой прибыли

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2010 году ожидает получить 27,5 млн. грн. чистой прибыли, что в 2,7 раза меньше показателя 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, в 2010 году доходы от всех видов деятельности ожидаются в размере 5832,9 млн. грн., в т. ч. от перевозок – 5115,3 млн. грн.; расходы по всем видам деятельности - на уровне 5805,4 млн. грн., в т. ч. по перевозкам – 4876,9 млн. грн.; прибыль от всех видов деятельности - в размере 52,1 млн. грн. При этом чистая прибыль должна составить 27,5 млн. грн.

Кроме того, в государственный бюджет и государственные целевые фонды ЮЖД планирует перечислить 1,2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль Южной железной дороги в 2009 г. составила 74 млн. грн.