Nissan отзывает более полумиллиона автомобилей для проверки датчиков уровня топлива и механизмов крепления тормозных педалей, сообщает РИА Новости.

Отзыву подлежат и машины, эксплуатируемые в России.

"Nissan North America (NNA) отзывает некоторые модели автомобилей для проверки и, в случае необходимости, ремонта датчиков уровня топлива и механизмов крепления тормозных педалей. Отзыв затронет 539,864 тысячи машин, большая часть которых эксплуатируется в США", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении NNA.

Причиной для отзыва послужили сообщения, что на трех автомобилях со схожим креплением тормозных педалей механизм приобрел люфт, в результате которого снизилась эффективность торможения. Nissan отмечает, что в настоящее время компания не получала сообщений об инцидентах, вызванных подобным дефектом.

"Компания предполагает, что причиной тому может служить производственный дефект одной из деталей крепления, поставляемой на конвейеры (автопроизводителя) одним из поставщиков. Все новые автомобили, находящиеся в продаже, лишены такого дефекта", - отмечается в сообщении.

Для устранения этой проблемы отзываются автомобили Nissan Titan, Armada, Quest и Infiniti QX56 2008-2010 модельных годов. Всего подлежит ремонту 178,916 тысячи машин в США и 25,869 тысячи за пределами страны, в том числе в России, Канаде, Мексике, Японии, а также на Украине и Тайване.

Второй дефект - неисправность датчика уровня топлива в бензобаке - проявляется на автомобилях с большим пробегом. Датчик показывает большее количество топлива в баке, нежели присутствует на самом деле. Проблемными могут встречаться у Nissan Titan, Armada, Quest и Infiniti QX56 2008-2010 модельных годов, а также Nissan Frontier, Pathfinder и Xterra, произведенных между январем и мартом 2006 года, а также между октябрем 2007 года и январем 2008 года. В США отзываются 418,865 тысячи автомобилей, за границей - 53,253 тысячи.

NNA сообщает, что с марта начнет приглашать автовладельцев в дилерские центры Nissan или Infiniti для осмотра тормозных педалей их машин и, в случае необходимости, ремонта. В эти же сроки планируется начало ремонта датчиков топлива. До тех пор, пока автомобилисты не получили приглашение к дилеру, Nissan рекомендует им ездить с баком, наполненным бензином больше, чем наполовину.

В последние полгода американских производителей автомобилей японских брендов накрыла волна отзывов в связи с различными дефектами в узлах и агрегатах. Самым многочисленным был отзыв у Toyota, которая на протяжении второй половины 2009 года периодически отзывает из эксплуатации несколько моделей, в частности, массовые легковые Corolla, Camry и Avalon, в связи с дефектом педалей газа. Все под отзыв попали около 5 миллионов машин.

Honda 10 февраля отозвала в США дополнительно 378 тысяч автомобилей из-за неисправности подушек безопасности, говорится в сообщении компании. Всего количество отзываемых в связи с этой проблемой машин достигло 826 тысяч. Впервые компания начала отзывать автомобили с дефектными подушками безопасности в ноябре 2008 года. В июле 2009 количество отзываемых машин увеличилось до более чем 440 тысяч. Под отзыв в 2010 году попадают модели Accord, Civic, Odyssey, CR-V и некоторые модификации Acura TL.

В конце января Honda также объявляла отзыв 140 тысяч автомобилей из-за возможного дефекта выключателя аккумуляторной батареи.