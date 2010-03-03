Женевский автосалон открыл двери для журналистов

Широкая общественность сможет посетить Женевский автосалон в выставочном центре Palexpo, начиная с четверга, а уже сегодня двери в выставочные павильоны открылись для журналистов, сообщает k2kapital.

Экспозиция International Motor Show Geneva продлится до 14 марта. Автосалон разделен на секции - трех- и четырехколесные средства передвижения, электромобили и автомобили, которые работают на альтернативном топливе, тюнинг, аэрография. Автосалон проводится уже в 80-й раз, и эксперты прогнозируют, что он станет насыщенным по количеству премьер и привлечет рекордное количество посетителей.

В частности, компания "Ниссан" представила сразу три новинки. Об этом сообщается заявлении, в распространенном пресс-службой. Это новый представитель семейства кроссоверов - Nissan JUKE, сочетающий в себе универсальность полноприводного автомобиля с удовольствием от вождения и стильную внешность спортивной машины. Объем двигателя нового внедорожника составляет всего 1,6 лита.

Еще один сюрприз - новая Nissan MICRA, первый из будущего семейства автомобилей, построенных на новой глобальной V-платформе. Автомобиль отличается легкостью, компактностью и маневренностью в условиях города. Кроме того, новая модель может похвастаться повышенной экологичностью.

И новый инновационный автомобиль с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу - Nissan LEAF, первая модель в семействе электромобилей, которые будут продаваться в промышленных масштабах. Владельцы получат возможность «общаться» с автомобилем с помощью мобильного телефона. О заправках можно будет забыть.

Стоит отметить, что широко представлена экспозиция суперкаров, включая гибридный Ferrari F599, самый быстрый кабриолет в мире - Bentley, самый дорогой в мире седан от Bugatti.