«АэроСвит» снова полетит

Авиакомпания «АэроСвит» в период летней навигации намерена возобновить полеты по всем направлениям, по которым воздушное сообщение в течение последнего года по разным причинам было приостановлено – в Будапешт, Стокгольм, Гамбург, Дюссельдорф, Астану, Дели и Торонто.

Об этом УНИАН сообщил помощник генерального директора авиакомпании "АэроСвит" по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

Кроме того, в летний сезон компания планирует расширить маршрутную сеть за счет новых направлений – в Кишинев, Калининград и Бухарест, а также начать выполнение собственных рейсов из Киева в Алматы и Вильнюс, из Киева и Одессы – в Ригу.

Согласно сообщению, по ряду направлений в летний период «АэроСвит» увеличит интенсивность полетов, в частности, в Тбилиси, Нью-Йорк, Афины, Неаполь, Ларнаку, Белград, Варшаву, Санкт-Петербург.

Кроме того, будет серьезно развивается региональная программа международных рейсов из Одессы, Донецка, Днепропетровска и Симферополя.

На направлении Киев – Москва в рамках летнего расписания «АэроСвит» совместно с авиакомпанией «Роза ветров» предложит новую программу полетов, включающую помимо традиционных рейсов в «Шереметьево» также ежедневный рейс в аэропорт «Внуково».

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.