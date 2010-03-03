МАУ откроет прямой регулярный рейс Киев-Женева

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» начала продажу билетов на новый прямой регулярный рейс Киев - Женева, который будет выполняться, начиная с 28 апреля, три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МАУ, рейсы будут выполняться на современных самолетах «Боинг-737» с двумя классами обслуживания: бизнес и экономическим.

Таким образом, открывается прямое воздушное сообщение с Женевой. До настоящего времени прямые рейсы из Украины выполнялись только в столицу Швейцарии - Цюрих.

«Открытие прямого воздушного сообщения между Киевом и Женевой особенно актуально в преддверии Евро-2012, поскольку именно в Женеве находится штаб-квартира УЕФА», - отметил вице-президент МАУ по продажам и маркетингу Сергей ФОМЕНКО.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и другие – 6%.